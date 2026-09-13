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Olay, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı'na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)

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Zehra Baykal YILDIZ/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da bir sürücünün kara yolunda motosikletiyle ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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