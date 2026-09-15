İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), 30 ülkeden 3 binden fazla ziyaretçi ve 1050 şirketin katılımıyla gerçekleştirildi. Zirvede 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşı Türk ihracatçılarıyla bir araya gelirken, 2 bin 500'den fazla ikili iş görüşmesinde önümüzdeki 5 yıllık dönem için 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX 2026), Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. 'Beyond Borders-Sınırların Ötesinde' temasıyla gerçekleştirilen zirveye dünyanın farklı bölgelerinden 65 küresel pazaryeri ve e-ticaret paydaşı katıldı.

Yaklaşık 2,75 trilyon dolarlık ticaret hacmini temsil eden küresel pazaryerleri ile Türk şirketleri arasında 2 bin 500'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda, önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1,4 milyar dolarlık ticaret potansiyeli ortaya çıktı.

E-İHRACATTA 2026 HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, zirvenin resmi açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2026 yılı sonunda 6 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmasının beklendiğini açıklamıştı.2019 yılında 3,2 trilyon dolar seviyesinde bulunan küresel e-ticaret hacminin, 2026 yılında yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye de küresel e-ticaret pazarındaki payını artırmak ve Türk firmalarının uluslararası dijital pazarlardaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İLK ZİRVE 2024'TE DÜZENLENDİ

İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'nin ilki 2024 yılında düzenlendi. İlk zirveye 25 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ve 900'den fazla şirket katılırken, 33 pazaryeri ile 2 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. (DHA)