İZMİR, (DHA)- SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo SK'nın ev sahipliği yaptığı Aras Kargo Dostluk Turnuvası, 3 gün boyunca İzmirli voleybolseverlere heyecan yaşattı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılan turnuvada tribünleri dolduran seyirciler, yeni sezon öncesi yıldız oyuncuları izleme fırsatı buldu. Turnuvada 3 galibiyet alan CEV Avrupa ve Dünya şampiyonu temsilcimiz Vakıfbank ilk sırayı alırken, 2 galibiyet elde eden Eczacıbaşı ikinci, 1 galibiyet alan Aras Kargo 3'üncü Beşiktaş ise 3 yenilgiyle dördüncü oldu.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamada, 'Aras Kargo Dostluk Turnuvası'yla İzmir'de üç günlük voleybol şöleni sona erdi. Sahada mücadele eden Beşiktaş JK, Eczacıbaşı Peron İstanbul ve VakıfBank SK'ye üç gün boyunca tribünleri doldurarak bu heyecana ortak olan tüm voleybolseverlere çok teşekkür ederiz. İzmir'de voleybolun, dostluğun ve birlikte olmanın gücünü bir kez daha hissettik. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere' ifadelerine yer verildi.