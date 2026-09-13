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Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaza, akşam saatlerinde Selçuk-Kuşadası kara yolunun Arvalya mevkisinde meydana geldi. Bora Özsoy'un kontrolünü kaybettiği 09 ATH 561 plakalı motosiklet, savrularak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Boyun bölgesinden ağır yaralanan Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Selçuk Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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