Nilüfer SİLAY/SELÇUK (İzmir), (DHA)- TÜRK Hava Kurumu (THK) tarafından Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlenen THK Havacılık Festivali, havacılık tutkunlarını bir araya getirdi. Festivalde paraşütçüler, 5 bin feet irtifadan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve THK flaması açtı.

THK tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlenen ve Selçuk Belediyesi'nin de destek verdiği THK Havacılık Festivali'ne, havacılık tutkunları yoğun ilgi gösterdi. 'Havacılığı Türk Milletine Sevdirmek' misyonuyla düzenlenen ve her yaştan katılımcıya açık olan festival kapsamında halk uçuşları, paraşüt gösterileri, akrobasi uçuşları, THK tandem paraşüt atlayışları ve paramotor gösterileri gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören festivalin ikinci gününde ise açılış programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal'ın yanı sıra siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında konuşan THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal, Selçuk'ta bir havacılık festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalin gelenekselleştirilmesini hedeflediklerini ifade eden Ünal, 'Başladığımız festival sürecini gelenekselleştirmek, her yıl festival düzenleyerek havacılığa olan ilgi ve sevgiyi artırmayı hedefliyoruz. Festival süresince çocuklarımızın ve gençlerimizin gözlerinde havacılık sevgisini görünce daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl daha coşkulu, daha konforlu bir festivalle yolumuza devam edeceğiz' dedi.

'GÖKYÜZÜNE KANAT AÇIYORLAR'

Selçuk'ta düzenlenen havacılık festivalinin kentin turizm potansiyeline ve havacılığın tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, havaalanının kentlilerle buluşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan Sengel, 'Yıllar önce burada yapılan festivalde de kentlinin havaalanı ile buluşmasını ve Cumhuriyet'in çok kıymetli bir kurumu olan Türk Hava Kurumu ile yurttaşların buluşmasını hayal etmiştim. Bu hayalin çok güzel bir kısmı dünden beri gerçekleşiyor. Yurttaşlarımız buraya geliyorlar, gökyüzüne kanat açıyorlar' dedi.

'SELÇUK'U KATBEKAT DEĞERLİ KILACAK'

Selçuk'un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın havacılık ve sportif faaliyetlerle buluşmasının kente yeni bir değer katacağını belirten Başkan Sengel, 'Efes Selçuk gibi gerçekten çok büyük bir tarihe sahip olan bu kentte var olan mirasın; tarihi ve kültürün, gökyüzü ve sportif faaliyetlerle bir araya gelmesi turizmi ve Efes Selçuk'u katbekat değerli kılacak' diye konuştu.

Festivalin her yıl düzenlenmesini temenni ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerin havacılığa yönelmesinin önemine dikkat çekip, 'Gençlerimizin havacılığa özeneceği, kanatların rüzgarla buluşacağı ve güçleneceği, havacılığın gerektirdiği cesaretten gençlerimizin vazgeçmeyeceği ve gökyüzünde rüzgarın hiç sönmeyeceği yarınlar diliyorum. Gençleri havacılığa teşvik etmek bizler için büyük bir onur ve gurur olacaktır' ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel, konuşmasının sonunda Türkiye'nin ilk kadın pilotu ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen ile Türk havacılık tarihinin öncülerinden Vecihi Hürkuş'u anarak, Türk havacılığının geçmişten geleceğe uzanan güçlü mirasına dikkat çekti.

'THK'NIN İLÇEMİZDEKİ VARLIĞININ DEVAM ETMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginlikleriyle marka bir kent olduğunu belirten Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Türk Hava Kurumu'nun ilçeye kattığı değere dikkat çekti. Kaymakam Çağlar, 'Selçuk; Efes, Meryem Ana ve Şirince, Ayasuluk Kalesi ve Türk-İslam eserleriyle, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar tarihin her aşamasından izler taşıyan çok kıymetli, çok nadide bir şehir. Böyle bir marka şehre Türk Hava Kurumu'nun kattığı artı değer bizim için çok kıymetli' dedi. Kaymakam Çağlar, 'Biz Türk Hava Kurumu'nun ilçemizdeki varlığının devam etmesini çok önemsiyoruz. İnşallah bu havacılık festivali önemli bir ilk adım olacaktır. Biz her zaman kurumlar olarak bu tür faaliyetlerin destekçisi olacağız' ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ

Konuşmaların ardından THK paraşüt öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen gösteri, festival alanındaki katılımcılardan büyük beğeni topladı. Paraşütçüler, 5 bin feet irtifadan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve THK flaması açtı. THK Havacılık Festivali, paraşüt ve hava gösterilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle devam etti. Festival, havacılığa ilgi duyan her yaştan yurttaşa gökyüzüyle buluşma ve uçuş heyecanı yaşama fırsatı sundu. (DHA)