Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de atlı jandarma birlikleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ve suç ve suçlularla mücadele amacıyla 12 ilçede devriye görevinde bulunuyor.

İzmir'de atlı jandarma birlikleri, Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde görev yapıyor. Motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişi sağlayan atlı birlikler, devriye görevleri sırasında başta çocuklar olma üzere vatandaşlardan ilgi görüyor. (DHA)