Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan ve 7 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Şakran Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA