Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden Rezan Korkmaz (56) ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın (4) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Yangında Korkmaz'ın küçük torunu Mert Aydın'ı (2) kucağına alarak evden çıkardığı, ardından büyük torunu Yiğit Bulut'u kurtarmak için yeniden eve girdiği belirtildi. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

Çiğli ilçesi Şirintepe Mahallesi 8424/3 Sokak'taki tek katlı müstakil evde dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Rezan Korkmaz ile torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından anneanne ve torunun cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DOĞUM GÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALMIŞTI

Yangın haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Yiğit Bulut Aydın'ın 23 Ağustos'ta doğum günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Yiğit Bulut Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın (32), eşi çalışmak için yurt dışına gidince 2 çocuğu ile anne ve babasının evine taşındığı belirtildi. Ailenin geçimini sağlamak için Kadriye Aydın'ın mumdan hediyelik eşyalar yaparak kadın pazarlarında sattığı, eşi Bayram Korkmaz'ın (59) ise hurda topladığı bildirildi.

YİĞİT İÇİN GERİ DÖNMÜŞ

Rezan Korkmaz'ın, yangın başladığında küçük torunu Mert Aydın'ı kucağına alarak evden çıkardığı, ardından içerideki torunu Yiğit Bulut Aydın'ı kurtarmak için yeniden eve girdiği ortaya çıktı. Korkmaz'ın cansız bedeninin, torununun üzerine kapanmış halde bulunduğu ifade edildi.

PENCEREDEN ATLAYARAK EVDEN ÇIKMIŞ

Yangın sırasında tavanın çökmesi üzerine dede Bayram Korkmaz'ın pencereden atlayarak evden çıktığı, elleri ve sırtında yanıklar oluştuğu öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından Korkmaz'ın taburcu edildiği belirtildi.

Otopsi işlemleri tamamlanan Rezan Korkmaz ve Yiğit Bulut Aydın'ın cenazeleri, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)