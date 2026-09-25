GAZİANTEP, (DHA)- HASAN Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) kayıt yaptıran öğrenciler için 'Oryantasyon'26 - Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş' programı düzenlendi. Bin 450 yeni HKÜ öğrencisi, düzenlenen program kapsamında üniversite ve kampüs yaşamı hakkında bilgilendirildi.

Üniversiteyi ve kampüs yaşamını tanımaları, kariyer yol haritalarını planlamaları ve arkadaşlık bağları kurabilmeleri amacıyla düzenlenen Oryantasyon'26 programı; Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere, üniversitenin tüm birimlerinde gerçekleştirildi. Etkinliklerde bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra seminerler de yer aldı.

'NİTELİKLİ, ERDEMLİ, ÜRETEN VE ÜLKESİNE DEĞER KATAN BİREYLER YETİŞTİRME SORUMLULUĞUMUZU KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu; 'Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan bu yana, vakıf büyüklerimizin bizlere emanet ettiği disiplinli eğitim anlayışı doğrultusunda; nitelikli, erdemli, üreten ve ülkesine değer katan bireyler yetiştirme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yıl 1.450 yeni öğrencimiz daha Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesine katıldı. Toplamda 8 bine yakın öğrencimizle eğitim yolculuğumuzu sürdürürken, eğitim ve araştırma alanındaki çalışmalarımızı da sürekli geliştiriyoruz. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde, bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Bölümü'nü açtık. Bugüne kadar akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen 42 buluşumuz patentle tescillendi' dedi.

Kalyoncu, 'Üniversite hayatını yalnızca akademik eğitimle sınırlamıyor; öğrencilerimizin kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da geliştirmelerini önemsiyoruz. 65 öğrenci topluluğumuz; düzenledikleri etkinlikler, söyleşiler, atölyeler, projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla kampüs yaşamımıza önemli bir değer katıyor. Öğrencilerimizin kendi fikirlerini projelere dönüştürmelerini ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Sizler de bugün attığınız bu ilk adımla kendi hikâyenizin yeni bir sayfasını açıyorsunuz. Dilerim ki yıllar sonra bu kampüse dönüp baktığınızda, bugün burada başlayan üniversite yolculuğunuzu hayatınızın en güzel başlangıçlarından biri olarak hatırlarsınız. Burada yalnızca bir diploma almak için değil; kendinizi geliştirmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, iz bırakmak ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için bulunuyorsunuz' ifadelerini kullandı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan şunları ifade etti:

'Bugün Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne bir öğrenci olarak kariyer yolculuğunuzda büyük bir adım atıyorsunuz. Birkaç yıl sonra buradan yalnızca bir diploma ile değil; kazandığınız bilgi, kurduğunuz dostluklar, edindiğiniz deneyimler, geliştirdiğiniz fikirler ve hayata kattığınız değerlerle ayrılacaksınız. Üniversitemizin kurucusu merhum Hasan Kalyoncu'nun, şu sözleri beni çok etkilemiştir: 'Hayatı kazandığımız bu şehre, öyle bir eser bırakmalıyız ki; bu eser ülkemizin, bölgemizin ve gençlerimizin geleceğine önemli değerler katacak nitelikli ve saygın bir üniversite olmalıdır.' Bugün sizlere baktığımızda, bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu ve bizlerin ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımızı daha iyi anlıyoruz. Çünkü bir üniversiteyi asıl değerli kılan yalnızca binaları, bölümleri veya sahip olduğu imkânlar değildir. Bir üniversitenin gerçek değeri; yetiştirdiği gençlerin hayatına, bulunduğu şehre, bölgesine ve ülkesine kattığı değerle ölçülür.'

SEMİNERLER VE DENEYİM PAYLAŞIMLAR

Oryantasyon'26 kapsamında öğrenciler, farklı alanlarda uzman isimlerle buluştu.

Nöropsikoloji Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman, 'İçsel Pusula: Zihinsel Dayanıklılık ve Anlam', Gaziantep Milletvekili Av. Mesut Bozatlı, 'Kampüsten Hayata: Üniversite Hatıraları', ASELSAN Gaziantep Genel Müdürü Ahmet Muaz Ateş, 'Geleceğe İlk Adım: Milli Yetkinlik Hamlesi Ruhu', YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatma Çiğdem Savaşçıoğlu, 'Birlikte Neyi Başarabiliriz?' ve Gaziantep Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen ise 'Yeşilay Bağımlılık Semineri' başlıklı seminerleriyle öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı.