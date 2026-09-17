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Operasyonlarla ilgili kararlılık vurgusu yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 'İstanbul'umuzun huzuruna kastedenlere karşı devletimizin kararlı duruşunu ve demirden yumruğunu hissettirmeye devam edeceğiz' dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 'Suç Örgütleri'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsuru olabilecek delillerin ele geçirilmesi amacıyla, 11 olaya karıştığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ illerinde 14 Eylül'de düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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