Emre KURT / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 20 ilde, 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 178 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla operasyon düzenlendi. 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', '6136 SKM' ve 'Tehdit' suçlarına karıştıkları tespit edilen 12 ayrı organize suç örgütü mensuplarına yönelik 14 Eylül'de İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

178 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda 155 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 178'e yükseldi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda otomatik tabanca, 4 ruhsatsız tabanca, 207 farklı ebatlarda fişek, yaklaşık 122 gram narkotik madde, 2 yivsiz av tüfeği ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan toplam 178 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.