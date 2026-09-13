İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, 10 sentetik hap, 2 bin şişe kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Fuhuş', 'Müstehcenlik' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Satın Almak' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM ve Siber Şube Müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takipler, tanık ifadeleri ve ihbarlar değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocuklar ile reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildiği belirtildi. Bu faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen dernekler ile bunları finanse eden kişi ve grupların, 'ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti' adı altında istismarda bulunduğu değerlendirilen kişilerin ve eğlence faaliyeti görünümünde hukuka aykırı eylemlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmelerin tespit edildiği kaydedildi.

38 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 54 ADRESE OPERASYON

İstanbul merkezli operasyonlarda İstanbul'da 20, Ankara'da 4, Çanakkale'de 3, İzmir'de 2, Antalya'da 2, Ordu'da 1, Elazığ'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1, Iğdır'da 1 ve Hatay'da 1 olmak üzere 38 şüpheliye yönelik 38 adreste arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletme ile 6 LGBTİ+ derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve dernekte 12 ve 13 Eylül'de operasyon düzenlendi.

26 GÖZALTI

Operasyonlarda 25 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, bir işletmenin ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi. (DHA)