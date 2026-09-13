Emre KURT-Altunay TUGA-Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada D.C.(19) yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Y.D(17), polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan D.C. ile Y.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Y.D., D.C.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.C. çevrede bulunan bir restorana sığınırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki Y.D., olayın ardından bölgede yapılan çalışma sonucunda olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.(DHA)