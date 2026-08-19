Doğukan DEMİRKIRDI - Uğurcan TANMAN / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Futbol Direktörü Oğuz Çetin, 'Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. İnancımız çok yüksek. Oyuncularımız buna inanıyor. Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen bildiği bu yolu yürümeye devam edecek' dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tura olan inancını dile getiren Oğuz Çetin, 'Yine büyük Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu ve takımı destekledi. Çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bir hafta içinde üçüncü maça çıktık. Takım mücadele açısından maksimum seviyede oynadı. Bu memnun edici bir durum. Oyunsal anlamda daha etkin olmak için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik ve kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmalıyız. Bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. İnancımız çok yüksek. Oyuncularımız buna inanıyor. Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen bildiği bu yolu yürümeye devam edecek' diye konuştu.

'BU RETTEN SONRA O KURUMDAN BAŞKA TALEPTE BULUNMAK DOĞRU OLMAZ'

Konyaspor maçına ilişkin erteleme talebi sorusuna Çetin, şöyle cevap verdi:

'Büyük Fenerbahçe Spor Kulübü önünde olan zorlu süreç ve özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından (Gençlerbirliği maçı için) bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği maçının ayın 15'inde olması. Lyon maçının 18'inden olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması ve seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Biz, bir kez bir şey talep ettik. Türkiye Futbol Federasyonu bizim bu önemli gerekçelerimize red cevabı verdi. Bu cevabı veren federasyondan bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Öyle bir talebimiz yok. Kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına çıkıp, o karşılaşmayı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz ve turu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bu retten sonra o kurumdan başka talepte bulunmak da doğru olmaz.'

'2 EYLÜL'DE TRANSFER BİTMEDEN BİZ HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Milan Skriniar ve Nathan Ake'nin ardından rotasyonda yer alabilecek yerli stoper transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oğuz Çetin, 'Her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmaya devam ediyoruz. Sadece stoper için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız' dedi.

'MARCO ASENSIO'NUN FORM GRAFİĞİNİN YÜKSELMESİ İÇİN BİR SÜRECE İHTİYACI VAR'

Marco Asensio'nun performansına dair konuşan Oğuz Çetin, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bazı oyuncularımızın hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık, 'Onun bir hazırlığa ihtiyacı var.' Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika: Onu koruyarak ve onun formunu yükselterek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsanız ben de televizyondayken 'Marco derim, başka bir şey demem' demiştim. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. Bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio, bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu, aynı şekilde İsmail Kartal hocamızın da vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için hala süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz, ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün yüzde 100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Bu haftalar oyuncular için zorlu haftalar. Oyuncuları yüzde 100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor.'