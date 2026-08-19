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Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Salih U. (19) yönetimindeki 16 CBY 788 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Serhat A. (47) idaresindeki 16 L 0202 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Salih U. ile arkasındaki kardeşi Kerem U. (14) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (DHA)

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