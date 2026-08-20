Bakan Bak'tan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek sporcu ve antrenörlere başarı mesajı

Mikail KARAMAN / ANKARA,(DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Milli sporcularımız uluslararası turnuvalarda sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda sergiledikleri örnek duruşla, rakipleriyle kurdukları güzel diyaloglarla ülkemizin tanıtımında da önemli rol üstleniyor. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarı diliyorum' dedi.

Bakan Bak, 20'nci Akdeniz Oyunları öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bak, Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporculara başarı dileyerek, Türkiye'yi sevindirecek sonuçlar alınacağına yürekten inandığını söyledi. Uluslararası müsabakalarda son yıllarda kazanılan madalya sayısındaki artışın gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Bak, 'Sporcularımızın uluslararası alanda elde ettiği zaferlerine tanıklık ediyoruz. Farklı branşlarda tarihi başarılar kazanıyoruz. Bu sevindirici sonuçların temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek vardır. Dünyanın en yeni ve modern tesislerine sahibiz. Erişilebilirlik, antrenör ve sporcu eğitimi, koordinasyon sonucunda başarılar kazanılıyor. Milli sporcularımız sadece madalya mücadelesi vermiyor, aynı zamanda ülkemizin tanıtımında da önemli bir rol üstleniyor. Sporcularımız, sergileyecekleri örnek duruşla, rakipleriyle kuracakları güzel diyaloglarla Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacaktır. Milli sporcularımızın Akdeniz Oyunlarında da bizleri gururlandırmaya, madalya kürsülerinde ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğine inancımız tam. Sporcularımıza, antrenörlerimize Akdeniz Oyunları'nda başarılar diliyorum' diye konuştu.

TÜRKİYE, AKDENİZ OYUNLARI'NA 334 SPORCUYLA KATILACAK

20'nci Akdeniz Oyunları, 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek. Türkiye, Taranto 2026'ya 137 kadın ve 197 erkek olmak üzere toplam 334 sporcuyla katılacak. Milli sporcuları; atıcılık, atletizm, badminton, 3X3 basketbol, bisiklet, binicilik, bocce, boks, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, judo, kano, karate, kaykay, kürek, masa tenisi, okçuluk, padel, paletli yüzme, sutopu, tekvando, tenis, triatlon, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında madalya mücadelesi verecek.