ABD, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jau ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin New York kentinde ikili temaslarını sürdürdü. Bakan Fidan, temasları kapsamında El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Fidan, El Salvadorlu mevkidaşı Hill ile birlikte 'Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı imzaladı.

Temaslarına devam eden Bakan Fidan, Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jau ve Bangladeş Dışişleri Devlet Bakanı Humaiun Kobir ile de ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Fidan'ın New York temaslarından detay görüntüler.