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Filipinler Sahil Güvenliği, Filipinler açıklarında yolcu feribotunda 10 Eylül'de çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Yangın nedeniyle hayatını kaybeden 41 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, kayıp 13 kişiden ise henüz haber alınamadığı aktarıldı.

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