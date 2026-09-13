BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) - İNGİLTERE Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin türü belirsiz bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin vurulduğu kaydedildi. Gemiye türü belirsiz bir mühimmatın isabet ettiği belirtilen açıklamada, mürettebatın durumu, hasar tespiti ve geminin çevreye etkisiyle ilgili herhangi bilginin edinilemediği aktarıldı. Açıklamada, incelemenin sürdüğü vurgulanarak, gemilere dikkatli seyretme ve şüpheli durumları bildirme tavsiyesinde bulunuldu.