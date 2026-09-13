İRAN, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'ABD, İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyecek, İran teslim olmayacak' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremeyeceğini bildirdi. İran'ın teslim olmayacağını belirten Pezeşkiyan, 'Eğer Amerikalılar savaşçıysa, bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Neden sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına savaş açıyorlar? Eğer insanlarsa, neden insanların suya, gıdaya ve ilaca erişimini engelliyorlar?' ifadelerini kullandı.