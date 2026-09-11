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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Koza Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Muhammet Ali A. iddiaya göre, inşaattaki karanlık alanı projektörle aydınlatırken elektrik akımına kapıldı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Ali A. tedaviye alındı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir inşaatta projektörle çevreyi aydınlatan Muhammet Ali A. (18), akıma kapılıp yaralandı.

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