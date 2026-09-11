Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde tekneden denize girdiği belirtilen kişi, ölü bulundu. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uzunyalı Sahili'nde meydana geldi. Tekneden denize giren bir kişinin su yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)