Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı inerken kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü Özcan D. (21) ile 9 aylık hamile eşi Gülbeyaz D. (19), korkulukları aşıp, 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Çift ağır yaralanırken, anne karnındaki bebek kurtarılamadı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karalar Mahallesi TOKİ 3'üncü Etap'ta meydana geldi. Yokuş aşağı inerken Özcan D.'nin kontrolünü yitirdiği 16 BVY 290 plakalı motosiklet, kaldırıma çarptı. Motosikletten savrulan Özcan D. ile arkasındaki eşi Gülbeyaz D., yol kenarındaki korkulukları aşarak 5 metre yükseklikten alt yola düştü. Çift ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çift, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İlk bebeğine 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Gülbeyaz D.'nin bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne karnındaki bebek sezaryenle alınırken, çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)