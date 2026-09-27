TAYLAND, (DHA) - TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir aralıksız süren şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle kent genelinde afet ilan edildi. Yetkililer, bölgede yaklaşık 5 bin kişinin acil durum barınaklarına tahliye edildiğini duyurdu.

Bangkok Büyükşehir İdaresi (BMA) tarafından yapılan açıklamada, başkent genelinde yaklaşık 52 bin hanenin selden doğrudan etkilendiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, kentin bazı noktalarında perşembe gününden pazar gününe kadar metrekareye 330 milimetreden fazla yağış düştüğünü bildirdi. Eylül ayı ülkenin en yoğun yağış aldığı dönem olsa da bölge sakinleri, su seviyesinin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2011 yılındaki büyük sel felaketinden daha yüksek seviyelere ulaştığını kaydetti.

'OKULLAR TATİL EDİLDİ, PANİK ALIŞVERİŞİNE KARŞI UYARI YAPILDI'

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, sanal medya üzerinden yaptığı canlı yayında birçok ana arterin sular altında olduğunu belirterek, halka zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrısında bulundu. Pazartesi günü kentteki çok sayıda okulda eğitime ara verileceği açıklanırken, tahliye edilen binlerce kişi okullarda kurulan geçici barınaklara yerleştirildi.

Market raflarının hızla boşalması üzerine Tayland Başbakanlığı da devreye girerek vatandaşları panik alışverişinden kaçınmaya çağırdı ve fahiş fiyat artışı yapan işletmelere karşı yasal yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu. Yağışların pazartesi gününden itibaren etkisini azaltması beklenirken, kentin kanal şebekesindeki suların tahliyesi için çalışmaların aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bangkok'tan görüntüler.