Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde TIR şoförü, önünde durup, aracından inerek taşla saldırdığı önü sürülen sürücünün otomobiline çarpıp, bölgeden uzaklaştı. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Olay, Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. TIR şoförü ile otomobil sürücü arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. TIR'ın önünde durup aracından inen otomobil sürücüsü ile beraberindekiler, iddiaya göre TIR'a taşlarla saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından TIR şoförü, aracıyla otomobile çarpıp, bölgeden uzaklaştı. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydı alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)