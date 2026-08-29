Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Üniversitesi tarafından 2 yıl önce temelleri atılan güneş enerji santralleri (GES) sayesinde 27 milyon TL tasarruf elde edildi.

Mersin Üniversitesi bünyesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında 2024 yılının Mart ayında temelleri atılan güneş enerjisi santralleri tasarruf sağlamaya devam ediyor. Kendi enerjisini üreten ve Dünya Bankası Projesi ile finansman sağlayan Türkiye'deki ilk üniversite olma özelliğine sahip projenin ilk 2 yılında 27 milyon TL tasarruf elde edildi. Proje hakkında bilgi veren Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'net sıfır emisyon' hedefi doğrultusunda, çevre dostu ve kendi enerjisini üreten bir kampüs oluşturmak için yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

'İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası kaynaklı yaklaşık 400 milyon TL bütçeli Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesini (KABEV) başarıyla uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Erol Yaşar, 'Bu kapsamda Üniversite Hastanemiz ile Tıp ve Mimarlık Fakültelerimizin otopark alanlarına güneş enerji santralleri kurarak atıl alanları temiz enerji üretim merkezlerine dönüştürdük. 2026 yılı Ağustos ayı verilerimize göre, yalnızca bu yılın ilk 7 ayında GES'lerimizden 1,7 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üreterek 8,5 milyon TL tasarruf sağladık. Santrallerin devreye girdiği günden bu yana ise toplamda 4,5 milyon kilovatsaati aşan üretimle 27 milyon TL'nin üzerinde ekonomik kazanım elde ettik. Projemiz yalnızca güneş panelleriyle sınırlı kalmadı, hastanemiz ve mimarlık fakültemizin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yeniledik. Akıllı otomasyon sistemleri sayesinde mesai bitiminde ilgili alanlar otomatik kapanarak israfın tamamen önüne geçiliyor' diye konuştu.

'GES KURMA ÇALIŞAMLARI SÜRECEK'

Çalışmaların bir sonraki etabında onkoloji hastanesinin otoparkına da GES kuracaklarının bilgisini veren Prof. Dr. Yaşar, 'Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi. (DHA)