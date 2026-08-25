Ufuk AKTUĞ/ HATAY, (DHA) - ENERJİSA Enerji'nin 16 yıldır çocuklarda enerji verimliliği ve tasarruf bilinci oluşturmak amacıyla sürdürdüğü 'Enerjimi Koruyorum' sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen çocuk tiyatrosu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde çocuklarla buluştu. İskenderun Millet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yüz boyama ve fotoğraf çekimlerinin ardından müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Enerjisa Enerji'nin 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla yürüttüğü 'Enerjimi Koruyorum' projesinin yenilenen çocuk tiyatrosu, Hatay turnesi kapsamında çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz turnesinin ilk durağı İskenderun oldu. Ücretsiz gösterimlere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

HATAY'DAKİ İLK DURAK İSKENDERUN

Etkinlik alanına gelen çocuklar, tiyatro gösterisi öncesinde yüz boyama standında eğlenceli karakterlere dönüştü. Çeşitli panolarda fotoğraf çektiren çocuklar, ardından tiyatro ekibiyle bir araya geldi. Müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayan çocuklar, daha sonra sahnelenen 'Enerjimi Koruyorum' adlı tiyatro oyununu izledi. Hatay turnesi kapsamında tiyatro ekibi 25 Ağustos'ta Arsuz'da, 26 Ağustos'ta Yayladağı'nda, 27 Ağustos'ta Samandağ'da ve 28 Ağustos'ta Defne'de çocuklarla buluşacak. Proje, çocukların günlük yaşamlarında enerji kaynaklarını daha bilinçli kullanmalarını ve sürdürülebilir yaşam konusunda erken yaşta farkındalık kazanmalarını hedefliyor.

400 BİN ÇOCUĞA ULAŞILDI

2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Enerjimi Koruyorum' projesiyle bugüne kadar Türkiye genelinde 750'den fazla okulda yaklaşık 400 bin çocuğa ulaşıldığı belirtildi. Özellikle çevre bilinci ve tasarruf alışkanlıklarının gelişmeye başladığı 7-10 yaş grubuna yönelik hazırlanan eğitimlerde çocuklara yaşlarına uygun ve etkileşimli içerikler sunuluyor. Enerjisa Enerji çalışanlarından oluşan 'Enerjik Gönüllüler' de eğitim çalışmalarında aktif görev alıyor.

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜK PROJESİ ÖDÜLÜ

Enerjimi Koruyorum Çocuk Tiyatrosu'nun 2026 yılında pedagogların katkısıyla yeniden hazırlandığı belirtildi. Yenilenen senaryoda enerji tasarrufu ve enerji verimliliğinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve çocukların dijital dünyayla dengeli ilişki kurması gibi güncel konular da ele alınıyor. 'Enerjimi Koruyorum' projesi, 2025 yılında The Hammers Awards'ta 'En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ekibi' kategorisinde bronz ödülün yanı sıra 18. Gönülden Ödüller'de 'En Başarılı Gönüllülük Projesi - Çevre' ödülüne layık görüldü.

'DAHA İYİ BİR GELECEK DOĞRU ALIŞKANLIKLARLA MÜMKÜN'

Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Hatay turnesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Enerjimi Koruyorum' projesinin 16 yıldır çocukların hayatına dokunan önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti. Daha iyi bir geleceğin, çocuklara bugün kazandırılacak doğru alışkanlıklarla mümkün olduğuna dikkat çeken Özsürekci, tiyatro oyununun günümüz ihtiyaçları doğrultusunda pedagogların katkısıyla yenilendiğini ifade etti. Özsürekci, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir yaşam konularının çocukların dünyasına daha yakın ve güncel bir hikayeyle aktarıldığını belirterek, Hatay'da beş farklı noktada çocuklarla buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Tiyatronun birleştirici gücüyle çocuklara hem güzel anılar hem de geleceğe taşıyacakları bir farkındalık bırakmayı amaçladıklarını belirten Özsürekci, Enerjisa Enerji'nin topluma değer katan sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. (DHA)