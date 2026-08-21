Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde jandarmanın durdurduğu traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi. Traktör sürüsü C.S.'ye ise 19 milyon 871 bin 600 ile idari para cezası kesildi.

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi'nde yol kontrolü gerçekleştirildi. Şüphe üzerine C.S.'nin kullandığı traktörü durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, traktörün römorkunda 6 ahşap kasa içerisinde 2 bin 114 saka ele geçirildi. Kuşlara el koyan ekipler, C.S.'ye 19 milyon 871 bin 600 TL idari yaptırım uyguladı. El konulan kuşlar, jandarma ekiplerince doğal yaşam alanlarına salındı. (DHA)

Kaynak: DHA