Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 'İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlı' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S.'nin Antakya ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile firari hükümlü M.S., yakalandı.M.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Samim SELÇUK/ Hatay, (DHA) - HATAY'da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.