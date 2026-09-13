Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda seyir halindeki İETT otobüsü, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kazada yola dökülen yağ nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsü, durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu yola araçlardan yağ dökülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolun kayganlaşması nedeniyle motosiklet ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Yola dökülen yağın temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)