Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA)- HADIMKÖY-Sazlıbosna Yolu'nda bir kadın, yol kenarından aldığı taşları seyir halindeki araçlara fırlattı. Bazı araçların zarar gördüğü olayda, sürücüler ve çevrede bulunanlar duruma tepki gösterdi. Kadının arçalara taş attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Hadımköy-Sazlıbosna Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, yol kenarından aldığı taşları araçlara fırlatmaya başladı. Sürücüler, taşların isabet etmemesi için araçlarını manevra yaparak yoldan uzaklaştırmaya çalıştı. Olayda, bazı araçlar zarar gördü. Aracı taşlardan zarar gören bir kişi, müdahale ettiği kadını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen araçlar korna çalarak, çevredekiler ise duruma tepki göstererek kadını durdurmaya çalıştı.

YOLDAN ALDIĞI TAŞLARI ARAÇLARA ATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle olay kontrol altına alınırken, kadının araçlara neden taş fırlattığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kadının araçlara taş attığı anlar ve çevrede yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)