Gülseren KARAPINAR/İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı iddia edilen havai fişek 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireye düştü. Çıkan yangında daire kullanılamaz hale gelirken, sergi açmaya hazırlanan ressam Murat Melih Özen'in 20 yıldır hazırladığı resimler de yandı. Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı Özen'e 500 bin lira destek olduklarını belirtti.

Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, Evliya Çelebi Mahallesi Tepebaşı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in dairesine düştü. Çıkan yangında Özen'in kiracı olarak yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken, yıllardır üzerinde çalıştığı tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da bulunan Özen, telefonla gelen 'Evin yanıyor' haberiyle yaklaşık 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği eserlerinin ve malzemelerinin yok olduğunu öğrendi.

İstanbul'da kiracı olarak yaşadığı evini çalışma alanı olarak kullanan Murat Melih Özen, yangından önce yeni bir sergi hazırlığındaydı. Aylarca üzerinde çalıştığı tabloları, boya ve fırçaları, şövalesi, müzik ekipmanları, yıllardır sakladığı evrakları ve babasına ait resimleri de evde bulunuyordu.

Yangının ardından Özen'e destek olmak amacıyla AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Helin Görgül ve Yusuf Aslan ile Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Davut Dişli bir araya geldi.

KASIMPAŞA HALA ESKİ İSTANBUL'UN MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ KORUYOR

Murat Melih Özen 'O kadar ilgili davrandı ki herkes. Başta AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Hanım ve buradaki herkes süreçle alakalı elinden gelen her şeyi yaptılar. Yangından sonra herkesin haberi oldu ve insanlar ilgilenmeye başladılar. Telefonlar gelmeye başladı. Herkes ne yapabilirim diye düşündü. Davut Bey ellerinden gelen yardımı yapabileceklerini söylediler onların sorumluluğunda olmasada bu durum. Manevi şeylerin telafisi olmaz ancak maddi olarak ellerinden geleni yapıyorlar. Kasımpaşa hala eski İstanbul'un mahalle kültürünü koruyor bence. Tanımadığım komşularımla tanışmış oldum bu vesileyle. Oldukça duyarlı bir yer ve gerçek bir mahalle diyebiliriz. Başkanımızda çok samimi davrandı, çok ilgili bir ortam vardı. Sergiler yapabilirim. Ev tutabilirim. Şuan ki durumumda evsiz kaldım. Ev tutabilirim, çalışmalarıma başlayabilirim' dedi.

KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ, KOMŞULUK HUKUKUNU GÖZETEN BİR KULÜP OLARAK KALBİMİZDE YER EDECEK

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Helin Görgül ise sanatçıya destek olmak amacıyla Kasımpaşa Spor Kulübü ile iletişime geçtiklerini belirterek, 'Murat Bey'in mağduriyetinden bir gazete haberiyle haberdar oldum. Ondan sonra da hızlıca telefonla ulaşmaya çalıştım. Kendisiyle iletişim kurdum. Yardımcı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğimi söyledim. İlk aklıma gelen tabii ki spor kulübümüzden yardım istemek oldu. Sosyal Politikalar Başkanımızla görüştük. Acaba kulüp başkanlığıyla bir araya gelebilir miyiz diye. Sağ olsun kulüp başkanımız, bu anlamda gerekli desteği gösterebileceğini söyledi. Benim için de çok önemliydi. Sporu hep mücadeleci tarafıyla biliyoruz. Futbolun özellikle toplumsal gücünü sanata ve sanatçıya destek noktasında gösteriyor olması benim için çok anlamlı. Cumhurbaşkanımız, kültür ve sanata ayrı bir yer verdi' dedi.

SANATÇI ARKADAŞIMIZI MUTLU EDECEK HER TÜRLÜ ÇALIŞMAYI YAPACAĞIZ

Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Davut Dişli, Kasımpaşa'daki komşuluk kültürünün halen yaşatıldığını belirterek, 'Murat beyin başına gelen olayı bizde medyada bir evin yandığını duyduk. Havai fişek atılmış. Bizim arkadaşlarımız aradı. Bu semtin çocuklarının işi değil. Bunu başkalarının yaptığını bize özellikle söylediler. Sıkıntılı bir durumda sahiplenme duygusu, bizim var oluş nedenimiz. Bu ülkede en güzel duygu sıkıntılı bir durumda herkesin bir arada olabilmesi. Bizde kardeşimizin başına gelen olayla ilgili iletişime geçtik ve bugün bir araya geldik. Kolay değil tabii ki. Arkadaşımızın manevi kayıpları, duygusal çöküntülerini yerine getirmek kendi adına mutlaka zaman alacaktır. Biz elimizden gelen ve varsa kendisi ile ilgili yapacağımızı söyledik. Bu arkadaşımızı mutlu edecek her türlü çalışmayı yapacağız. Bunu da Helin Başkanımızın önderliğinde, ben kendisinden rica ettim. Bu durumu kulübümüze bağlamak istemedim. Kulüp, bu arkadaşımıza sahip çıkıyor olarak değil, semt arkadaşımıza sahip çıkıyor. İstanbul arkadaşımıza sahip çıkıyor duygusu daha saygı duyulacak bir durum' dedi.

'BİR DAHA BÖYLE VAKALARIN YAŞANMAMASINI ARZU EDİYORUZ'

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan da Kasımpaşa Spor Kulübü yönetimine teşekkür ederek, 'Burada sağ olsun Kulüp Başkanımız ve Kulüp yöneticilerimiz bizleri ağırladılar. Bu semtin bir karakter, bir kişilik, bir duruş göstermesi, bunun insan hayatına dokunması, yansıması da bizim için gerçekten çok mutluluk vericiydi. Biz sadece bir daha böyle vakaların yaşanmamasını arzu ediyoruz' diye konuştu. (DHA)