ANKARA, (DHA)- ÇANKAYA Belediyesi'nin düzenlediği Karagöz Atölyesi başladı. 7-14 yaş arasındaki çocuklar, 10 Eylül'e kadar sürecek eğitimlerde tasvir hazırlama, perde kurma, oynatma ve seslendirme gibi geleneksel Türk tiyatrosunun temel aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor.

Birlik Çankaya Evi'nde başlayan atölyenin ilk gününde çocuklar, eğitmenleriyle tanışarak çalışma programı hakkında bilgi aldı. Karagöz ve Hacivat'ın dünyasına ilk adımlarını atan çocuklar, ilerleyen derslerde kendi tasvirlerini hazırlayarak geleneksel gölge oyununun perde arkasını keşfedecek. Tiyatro oyuncusu, yönetmen, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yazar Hayali Nihat Mürşitpınar'ın yürütücülüğünde düzenlenen atölyede çocuklar, yalnızca Karagöz oyunlarını izlemekle kalmıyor; oyunun nasıl hazırlandığını da uygulamalı olarak öğreniyor. Tasvirlerin çizimi ve yapımından perde kurulumuna, karakterlerin oynatılmasından seslendirme tekniklerine kadar uzanan eğitim sürecinde çocuklar, geleneksel Karagöz sanatının kendine özgü anlatım dili ve felsefesiyle de tanışıyor. Atölyenin ilerleyen günlerinde çocuklar, hazırladıkları tasvirlerle kendi oyunlarını oluşturma ve sahneleme imkânı da bulacak.

10 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

25 Ağustos'ta başlayan Karagöz Atölyesi, 10 Eylül'e kadar hafta içi salı, çarşamba ve perşembe günleri Birlik Çankaya Evi'nde devam edecek. Toplam 9 gün ve 18 saat olarak planlanan atölyede çocuklar, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan Karagöz sanatını uygulamalı olarak öğrenirken yaratıcılıklarını da geliştirme fırsatı bulacak