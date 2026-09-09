KURTARILAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Batum Havalimanı'ndan havalandıktan sonra Rize'nin Çayeli ilçesinin 2 kilometre açığında denize acil iniş yapan uçaktaki pilot Christian Peiffer ile yanındaki Werner Vlasselaer, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu su yüzeyindeki uçaktan çıkarılan 2 kişi, kıyıya getirilip, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
UÇAĞIN TESCİLİ VE ROTASI BELİRLENDİ
Su yüzeyindeki uçakta ekiplerin incelemesinin sürdüğü bildirildi. Uçuş takip sisteminden elde edilen verilere göre, uçağın, F-JIGU tescilli Aerospool WT-9 Dynamic tipi hafif uçak olduğu tespit edildi.
Mehmet Can PEÇE-Cevahir TOPALOĞLU/RİZE, (DHA)-