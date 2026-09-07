Mehmet Can PEÇE - Adem AKATİN - OSMAN Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA / RİZE, (DHA)- SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlubiyet için üzgün olduklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, 'Hafta içi de maçtan önce zor bir maçın bizi beklediğini defalarca söylemiştim. Aslında evimizde kaybettiğimiz Samsun maçı sonrası, bugün stada gelen seyircilerimizi iyi bir sonuçla evine mutlu göndermek istiyorduk ama bugün de mağlup olduk, evimizde kazanamadık. Maçı çok kısa özetlersem; ilk 10 dakika iyi başlamadık. İkinci yarıda belirli bir bölüme kadar yine oyunu kontrol eden, hamlelerle pozisyona giren bizdik ama o bölümden sonra biraz geçişler vermeye başladık. Geçişten gol yiyebilirdik, geçişten yemedik. Bir önceki pozisyon ama kornerden yediğimiz golün çok da açıklanabilecek bir tarafı yok. Aslında pozisyon olarak baktığınızda, bir pozisyon hatamız var ama maalesef şanssızlık diyeyim. Sonrasında da gerekli hücum anlamında bütün riskleri aldık. Bir türlü sonuca gidemediğimiz bir maç. Söylenecek çok fazla bir şey yok, üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup yarından itibaren, cumartesi günkü maça hazırlanmaya çalışacağız. İki tane deplasmanda aldığımız galibiyeti maalesef evimizde taçlandırmayı beceremedik. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçımız var; Eyüp ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanıp tekrar bir ivme yakalamak istiyoruz' diye konuştu.

JOAO PEREIRA: ZOR BİR GALİBİYETTİ

Mücadeleyi değerlendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 'Bir kez daha kendi adımıza iyi bir başlangıç yaptık diyebilirim. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi bir futbol oynadık ama bir anda topa olan güvenimizi kaybetmeye başladık. Baskı şiddetimiz düştü, birinci ve ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var, onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de bizim 10 dakikalık iyi başlangıcımıza Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim. Devrede bazı detayları değiştirdik ve bu anlamda da ikinci yarıda daha iyi başladık. Daha net pozisyonlara biz girdik. Ruan ile girdiğimiz bir pozisyon var, gol attığımız pozisyon. Ondan sonra 2-3 tane tehlikeli kontratak; Elia ve Omar'la. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki zor bir galibiyetti çünkü Rize gerçekten iyi bir takım, çok iyi çalışıyorlar, iyi baskı yapıyorlar. Ama biz hak ettiğimizi düşünüyorum' dedi.