Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da albino hastası yüzde 60 oranında görme engelli Emirhan Irk (22) ve yüzde 90 oranında görme engelli Şevval Ay (22), oynadıkları golbol takımları sayesinde tanışıp, dünya evine girdi. Takımların turnuvasında tanıştıklarını belirten Emirhan Irk, 'Allah'ın izniyle yeni bir yola çıkıyoruz. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur' dedi.

Emirhan Irk ve Şevval Ay, 68 Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü'nün golbol branşındaki erkek ve kadın takımlarında oynuyor. Çift, 5 yıl önce gittikleri turnuvalarda tanıştı. Aralarında ilişki duygusallığa dönüşen çift, geçen yıl nişanlandı. Şevval Ay, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı (EKPSS) kazanıp, geçen yıl Aksaray Adliyesi İcra Müdürlüğü'ne memur olarak atandı. Emirhan Irk da kazandığı EKPSS sayesinde 3 ay önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde göreve başladı. Çift, 10 Ağustos günü nikahlanıp 18 Ağustos'ta da düğünlerini yaptı.

'TURNUVADA TANIŞTIK'

Spor sayesinde de tanıştıklarını belirten Emirhan Irk, 'Uzun zamandır görme engellilere yönelik spor dallarıyla ilgileniyoruz. İkimiz de görme engelli sporcularız. Aynı dernek ortamında çalıştık. Turnuvalarda birlikte yer aldık. Tanışmamız da bir turnuvada oldu. O günden bugüne uzanan bir serüvenimiz var. Birbirimiz için doğru insan olduğumuzu düşündüğümüz için evlenme kararı aldık. Allah'ın izniyle yeni bir yola çıkıyoruz. İnşallah ikimiz için de hayırlı olur.'

'DEVLETİMİZE HİZMET ETMEYE BAŞLADIK'

Memuriyet sürecinde eşiyle birlikte sınava girdiklerini belirten Irk, 'Şükür ikimiz de yeterli puanları alarak atandık. İşimizi elimize aldık ve devletimize hizmet etmeye başladık. Özel sektör, spor hayatı ve ardından memuriyet sürecinde önemli başarılar elde ettik. 93 puan alarak atandım. Eşimde Adalet bakanlığı icra müdürlüğüne 93 puan alarak atandı. Uzun bir sürecin ardından hayatımızı birleştirdik. Başarı her zaman süre gelen bir şeydir, kimsenin başaramayacağı bir şey de yoktur 'diye konuştu. (DHA)