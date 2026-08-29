Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, dört mevsime yayılan doğası, binlerce yıllık tarihi, kültürü, gastronomisi ve deneyim çeşitliliğiyle öne çıkan Antalya'da turizmi yılın tamamına yayma hedefi kapsamında yılın 12 ayı yapılabilecekleri içeren 'Antalya'ya Gelmek İçin 365 Neden' başlıklı bir liste hazırladı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizmi 12 aya yaymanın, Antalya için artık yalnızca bir temenni değil, ortak bir hedef olması gerektiğine işaret ederek, 2026 sonbaharında düzenlenecek Uzay Kongresi ve COP31'in bu hedefi görünür kılmak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkati çekti. Yavuz, 'Bu iki küresel buluşma, Antalya'nın yalnızca otellerden ve her şey dahil sisteminden ibaret olmadığını anlatmak için güçlü bir vitrin oluşturuyor' dedi.

'365 GÜN ANTALYA' SLOGANI

Antalya'nın rakiplerinden ayrıldığı asıl noktanın, güçlü konaklama altyapısının yanında, dört mevsime yayılan doğası, binlerce yıllık tarihi, kültürü, gastronomisi ve deneyim çeşitliliği olduğunu belirten Yavuz, 'Aynı gün dağda karla buluşmak, kıyıda güneşi hissetmek, antik bir tiyatroda sanat izlemek veya bir yaylada yerel tatları keşfetmek, bu dünyada hangi destinasyonda mümkündür. Bu nedenle Antalya'nın sloganı '365 Gün Antalya' olmalı. Çünkü bu şehirde yılın her günü bir şeyler yapmak mümkün' dedi.

'BAZILARINI HİÇ GÖRMEDİK, DUYMADIK'

Yıl boyunca yapılabilecek turizm aktivitelerini listeleyen Yavuz, 'Kenti yılın her günü başka bir nedenle keşfetmek isteyenlere bir kılavuz niteliğinde. 365 gün yapılabilecekler listesini okuduğunuzda şaşıracaksınız. Belki bazılarını hiç görmedik, bazılarını ise hiç duymadık. 35 yıllık profesyonel bir rehber ve Antalyalı olarak yabancı olduğum ne çok şey varmış. Tanıyalım, tanıtalım' diye konuştu.

HER GÜN BAŞKA BİR NEDEN

Antalya'nın 365 günlük bir destinasyona dönüşmesi için yeni değerler yaratmaya gerek olmadığına dikkat çektiği çalışmasında Recep Yavuz, mevcut değerlerin doğru mevsim, doğru hikaye ve doğru deneyimle anlatılması gerektiğini vurguladı. Antalya'nın '365 Gün Antalya' sloganıyla dört mevsim turizm potansiyelini anlatabileceği belirten Yavuz, kayak merkezinden plaja, antik kentlerden kanyonlara, yaylalardan koylara, gastronomiden kültür-sanata yılın her günü için ayrı bir neden bulunduğunu dile getirdi.

Yavuz'un 'Antalya'ya Gelmek İçin 365 Neden' başlıklı listesi aylara göre şu şekilde:

OCAK: KAR, TARİH VE MAĞARALAR

Ocak; Tahtalı'dan Akdeniz'i seyretmek, Saklıkent'te kayak yapıp Konyaaltı'nda deniz havası almak. Atatürk Parkı'ndan Beydağları'nı fotoğraflamak, Hadrianus Kapısı'ndan geçmek, Hıdırlık Kulesi'nde kış güneşini izlemek. Yivli Minare Külliyesi ve Şehzade Korkut Camii'nde tarih katmanlarını keşfetmek, Saat Kulesi, Karatay Medresesi, Tekeli Mehmet Paşa ve Muratpaşa camilerini görmek, Balbey'in tarihi dokusunu fotoğraflamak. Mevlevihane, Atatürk Evi, Suna & İnan Kıraç Kaleiçi, Deniz Biyolojisi ve Oyuncak müzeleri, Dokumapark ve Antalya Kültür Sanat da listenin ilk ayında bulunuyor. Sobacılar Çarşısı, Tarihi Yat Limanı, Damlataş, Dim, Yalan Dünya, Zeytintaşı, Karain ve Kocain mağaraları. Belek'te golf, futbol kampı, Türk hamamı, kestane ve salep eşliğinde Akdeniz akşamı da ocak ayının 31 nedenini tamamlıyor.

ŞUBAT: SELÇUKLU'DAN SANATA

Şubat; Perge, Butterfly World Antalya ve Termessos ile başlıyor. Deniz manzaralı SPA, Kızılkule, Tarihi Tersane, Alanya Kalesi ve Ehmedek'in ardından Süleymaniye Camii, Bedesten, Alara Han, Şarapsa Han ve Kargı Han keşfediliyor. Elmalı'nın Tarihi evleri, Ömer Paşa Camii, Elmalı Müzesi ve Abdal Musa Türbesi; Kırkgöz Kervansarayı ve Evdir Han. Beldibi ve Altınbeşik mağaraları. Opera-bale, senfoni ve tiyatro, Antalya usulü meze atölyesi, thalasso, Tarihi konakta Türk kahvesi ve köy kahvaltısından oluşuyor.

MART: ANTİK KENTLER ROTASI

Mart; Antalya'nın antik kent zenginliğini ortaya koyuyor. Sillyon, Ariassos, Trebenna, Lyrboton Kome, Olbia, Typallia, Kelbessos ve Kitanaura'nın ardından Phaselis, Idyros, Olimpos, Rhodiapolis, Limyra, Arykanda, İdebbessos, Korydalla, Gagae ve Melanippe geliyor. Myra, Aziz Nikolaos Kilisesi, Sura, Kyaneai, Istlada, Simena, Theimussa, Aperlai, Apollonia, Isinda, Phellos, Antiphellos ve Xanthos da mart rotasının duraklarını oluşturuyor.

NİSAN: LİKYA'DAN ŞELALELERE

Nisan; Patara, Nisa, Kandyba, Trysa, Hoyran, Selge, Etenna, Lyrbe, Pednelissos, Köprüpazar Köprüsü, Alara Kalesi, Syedra, Iotape, Laertes, Hamaxia, Antiocheia ad Cragum, Selinus, Nephelis ve Lamos gibi antik rotaları kapsıyor. Runtalya'ya katılmak, Sarıhacılar ve Ormana'nın geleneksel dokusunu görmek, Akseki Kervan Yolu ve Avasun Yolu'nu keşfetmek de listede. Yukarı ve Aşağı Düden, Kurşunlu, Manavgat, Gebiz Uçansu ve Gündoğmuş Uçansu şelaleleri.

MAYIS: KANYON, GÖL VE YABAN HAYATI

Mayıs; Göynük, Sapadere, Ahmetler, Köprülü ve Tazı kanyonlarıyla başlıyor. Güver Kanyonu, Green Canyon, Oymapınar, Eğrigöl, Avlan ve Ova gölleriyle devam ediyor. Doyran Göleti, Kırkgöz Kaynakları, Düzlerçamı, Çığlıkara, Zeytinpark ve Kepez Kent Ormanı doğa rotasını genişletiyor. Geyikbayırı'nda tırmanış, Hisarçandır, Yarbaşçandır ve Çağlarca yürüyüşleri, Çakırlar Köy Pazarı, Ürünlü, Alakır Vadisi, Manavgat Deltası, Boğazkent Kuş Cenneti, Sorgun Ormanı, Titreyengöl, Kargıcak, Boğaçayı ve Aksu sulak alanları da ayın 31 farklı nedenini oluşturuyor.

HAZİRAN: YAYLADAN PLAJA

Haziran; Feslikan, Gedevet, Mahmutseydi, Gömbe, Gelesandra, Pınarbaşı, Türktaş, Dere Türbelinas, Çimi, Üçoluk ve Söbüce yaylalarında serinlik, Yörük kültürü, yayla kahvaltısı, elma bahçeleri, kaynak suları, yöresel peynir-tereyağı ve yıldız gözlemi sunuyor. Uçarsu, Yeşilgöl, Eynif Ovası'ndaki yılkı atları, Emiraşıklar ve Belenalan da rotada. Akra Caz Festivali, Dim Çayı, Alara Çayı, Sarısu, Topçam, Büyük ve Küçük Çaltıcak'ın ardından Lara, Kadriye, Kundu, Kumköy, Ilıca, Evrenseki ve Çolaklı sahillerinde deniz keyfi.

TEMMUZ: KOYLAR VE AKDENİZ

Temmuz; Gündoğdu, Manavgat Boğazı, Keykubat, Portakal, Kleopatra, İncekum, Fuğla, Ulaş, Kestel ve Koru sahillerini kapsıyor. Delik Deniz, Muzdenizi, Kemer Limanı, Mavikent, Beykonak, Karaöz, Korsan Koyu, Papaz Koyu ve Adrasan'da deniz ve doğa iç içe yaşanıyor. Suluada, Porto Ceneviz, Sazak, Çıralı, Ayışığı ve Alacasu'nun ardından Çamyuva, Tekirova, Kiriş, Üç Adalar, Gökliman Koyu ve The Land of Legends geliyor.

AĞUSTOS: DENİZDEN GÖKYÜZÜNE

Ağustos; Mağaralı, Çağıllı, Taşdibi ve Sülüklü sahillerinden Gökkaya ve Karaloz koylarına, Tersane Koyu ve Korsan Mağarası'ndan Kaputaş, Seyrek Çakıl, Kalkan, Kalamar, Büyük Çakıl, Küçük Çakıl, Hidayet, Akçagerme, İnceboğaz ve Limanağzı'na uzanıyor. Mavi Mağara, deniz kayağı, yelken, rüzgar sörfü, deniz bisikleti, şeffaf kano, tüplü dalış, sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı arkeolojisi deneyimleri de listede. Tandem yamaç paraşütü, zipline ve dolunayda tekne turu ise ağustosun son nedenlerini oluşturuyor.

EYLÜL: MACERA, SANAT VE ÜRETİM

Eylül; Likya Yolu, Aziz Paul Yolu, Toroslar'da dağ bisikleti, sahil ve gravel bisiklet rotaları, patika koşusu, kaya tırmanışı, rafting, kanyon geçişi ve at binmeyle başlıyor. Endemik bitkiler, kelebekler, yusufçuklar ve yaban hayatı gözlemleri doğa deneyimini tamamlıyor. Aspendos'ta Uluslararası Opera ve Bale Festivali, yıldız gözlemi, Side Apollon Tapınağı'nda gün batımı, sahil yogası, meditasyon ve doğa fotoğraf safarisi de listede. Resim, seramik, halı, kilim, bakır, demir, ahşap ve cam atölyeleri, takı yapımı, tropikal meyve hasadı ve modern seracılık ise eylülün son nedenleri.

EKİM: TARLA, MUTFAK VE KÜLTÜR

Ekim; zeytin ve narenciye hasadı, bağbozumu, yayla elması, nar ekşisi, mantar üretimi ve yöresel otlarla başlıyor. Antalya'nın gastronomik değerleri tahinli piyaz, hibeş, Antalya şiş köftesi, gülüklü çorba, cive, laba, kölle, ilibada sarması, yarma tarhanası, kabak tatlısı, yanık dondurma, serpme börek ve tahinli pideyle sıralanıyor. Bergamot, turunç ve portakal reçelleri, keçiboynuzu ve üzüm pekmezi, nar ekşisi ve taş değirmen tahini de listede. Altın Portakal Film Festivali, kitap fuarı, Antalya Turizm Fuarı ve Nekropol Müzesi ise ekim ayını kültürle tamamlıyor.

KASIM: GASTRONOMİ VE KÜLTÜR-SANAT

Kasım; taze keçi peyniri, Toros tulumu, köy tereyağı, ekşi mayalı ekmek, gözleme, bazlama, kömbe, Toros otları, Akdeniz balıkları, yasal avlanmış mavi yengeç, avokado, muz, ejder meyvesi, çiçek ve çam balı ile dağ otlarından oluşuyor. Akdeniz mutfağı atölyesi, Yörük çadırı, göçebe kültürü, bağlama, yöresel müzik ve halk oyunlarının ardından Uluslararası Piyano Festivali, Açık Hava Tiyatrosu, Cam Piramit, Atatürk Kültür Merkezi, Türkan Şoray ve Haşim İşcan kültür merkezleri geliyor. Tasarım fuarı, el sanatları pazarı ve kongreyi kültür tatiliyle birleştirmek de listenin son nedenleri arasında.

ARALIK: KIŞ GÜNEŞİ VE YENİ YIL

Aralık; Karaalioğlu, Yavuz Özcan ve Atatürk Kültür parkları, Beach Park ve Falez Parkı'nda deniz, bisiklet, kahve ve gün batımıyla başlıyor. Antalya Akvaryum, yeni yıl atölyeleri, Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri, nostaljik tramvay, Kalekapısı çarşıları ve erişilebilir kültür rotaları da listede. Yavaş tempolu tatil, sağlıklı yaşam, kapalı havuz, tenis kampı, kış bisikleti, açık havada kahve, sahil yürüyüşü, fırtınalı Akdeniz manzarası ve yağmur sonrası fotoğrafçılığı izliyor. Yılbaşı konseri, koro, halk müziği ve folklor geceleri, çocuk atölyeleri, heykel çalıştayı, bağımsız sinema, el sanatları pazarı, yerel tasarım ürünleri ve fotoğraf sergisiyle devam eden liste, yılın son gün doğumunu Akdeniz kıyısında karşılamak ve dört mevsimi tek destinasyonda yaşamak ile tamamlanıyor. (DHA)