Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Ortaç köyünde, zor şartlarda yer minderinde ders çalışarak fen lisesini kazanan ikiz kardeşler Musa ve İsa Karaköm'ün ailesinin tek odalı evinin 3+1'e dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Merkezi Van'da bulunan Dünyada Son Umut Derneği'nin üstlendiği çalışmada 4'ü gönüllü olmak üzere 12 kişilik ekip görev yapıyor. Evin önümüzdeki hafta tamamlanarak dayalı döşeli şekilde aileye teslim edilmesi planlanıyor. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar Musa ve İsa otelde, anne, baba ve ablaları ise köydeki yakınlarının yanında kalıyor.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Ortaç köyünde yaşayan Karaköm ailesinin ikiz çocukları Musa ve İsa, LGS'de gösterdikleri başarıyla Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. İlkokuldan itibaren aynı sınıfta eğitim gören kardeşler, 7'nci sınıfa kadar köylerinde okudu. 8'inci sınıfta Suüstü Ortaokulu'na geçen kardeşlerden İsa 410, Musa ise 395 puan aldı.

İkizlerin bu başarısı, yaşadıkları zorlu şartlar DHA tarafından haberleştirildi. Karaköm kardeşler, LGS'ye babalarının 2 yıl önce yapımına başladığı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tamamlayamadığı evde hazırlandı. Sadece bir oda, mutfak ve banyo-tuvalet bölümü tamamlanan, su sızıntısının önlenmesi için üzeri brandayla kapatılan evde yaşayan aile, tek odada yaşamını sürdürdü. Kendilerine ait çalışma odaları ve masaları bulunmayan ikizler, anne, baba ve ablalarının uyuduğu, yemek yiyip sohbet ettiği odanın bir köşesinde yer minderinde, her gün 5-6 saat ders çalışarak sınava hazırlandı.

Haberin ardından merkezi Van'da bulunan Dünyada Son Umut Derneği, aileye yardım eli uzattı. Dernek Başkanı Onur Akman'ın aileyle yaptığı görüşme ve evdeki incelemelerin ardından, ertesi gün yapım ekibi Ortaç köyüne gönderildi. 4'ü gönüllülerden oluşan çatı ekibi olmak üzere toplam 12 kişi, yarım kalan evin tamamlanması için 4 gün önce çalışmaya başladı.

TEK ODALI EV 3+1'E DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Çalışmalar kapsamında tek odalı ev, ailenin ihtiyaçlarına göre 3+1 eve dönüştürülüyor. Ev tamamlandığında ikiz kardeşler kendilerine ait odalarda ders çalışabilecek. Ablalarının da ayrı bir odası olacak. Anne ve babanın ise kendilerine ait yatak odası bulunacak. Evin yapımının tamamlanmasının ardından beyaz eşya ve mobilyalar da dernek tarafından alınacak. Böylece aile, uzun süredir yarım kalan evlerine yeni eşyalarıyla birlikte yerleşecek.

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman da çalışmaları yakından takip ediyor. Köye gelerek devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akman, zaman zaman ekiplere yardım ederek çalışmalara destek veriyor. Akman, çalışmaların önümüzdeki hafta tamamlanmasının ardından evi dayalı döşeli şekilde aileye teslim edeceklerini söyledi.

Evin yapımı sırasında ailenin mağdur olmaması için geçici konaklama imkanı da sağlandı. Musa ve İsa, ev tamamlanıncaya kadar dernek tarafından Yüksekova'daki bir otelde misafir ediliyor. Anne, baba ve ablaları ise köydeki yakınlarının yanında kalıyor. Dernek Başkanı Onur Akman, ikiz kardeşlerin eğitim hayatlarının da bundan sonra yakından takip edileceğini ve eğitimleri boyunca burs desteği sağlanacağını belirtti.

Dernek Başkanı Onur Akman, çalışmaların yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirterek, 'Aileye verdiğimiz sözümüzü yerine getiriyoruz. Allah'ın izniyle 4 gün sonra evlerini teslim edeceğiz. Mutfağı, çatısı, kapıları, pencereleri yenileniyor. Alçı ve boya işleri yapılıyor. İnşaat tamamlandıktan sonra beyaz eşyalarını da getirip anahtar teslimi yapacağız. Çocukların mutluluğu için de çeşitli etkinlikler düzenledik. Otelde misafir ettiğimiz Musa ve İsa'yı daha önce hiç gitmedikleri lunaparka götürdük' dedi.

Evin çatı çalışmalarında görev yapan gönüllülerden Ali Çelbik ise 'Gönüllü olarak geldik. Çatıyı 1-2 gün içerisinde tamamlayacağız. Dört kişilik ekibiz' diye konuştu.

'İLK KEZ OTELDE KALDIK'

Fen Lisesi'ne başlayacağı günü heyecanla bekleyen ve doktor olmak isteyen Musa Karaköm, evlerinin yapılmaya başlanmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. MusaKaraköm, 'Daha önce tek odada, yer minderinin üzerinde ders çalışıyorduk. Şimdi kendimize ait odamız olacak. Hem evimizin yapılması hem de verilen destek bize büyük mutluluk yaşattı. Bundan sonra daha çok çalışıp başarılı olmak istiyoruz. Evimizi yapan Onur ağabeyimize teşekkür ediyoruz. İlk kez bir otelde kalıyoruz. Bu arada, havuza, lunaparka gittik. Otelde yemek yedik' dedi.

Yazılım mühendisi olmak isteyen İsa Karaköm ise kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, 'Bize umut oldular. Evimizin yapılması bizi çok mutlu etti. Artık daha rahat bir ortamda ders çalışabileceğiz. Bize verilen desteğin karşılığını daha çok ders çalışarak göstereceğiz' diye konuştu. (DHA)