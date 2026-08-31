Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında yaşanan gemi kazasında kayıp olarak arananların sayısı 20'ye çıktı. Bu arada ölen 8 kişi ile kayıp kişilerin isimleri belli oldu. Kayıp kişilerden 18'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili açıklamada bulundu. Üstel, bölgede arama kurtarma çalışmalarının, Türkiye'nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerin yoğun gayretiyle 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini bildirdi. Üstel, 'Bir yandan denizden ve havadan arama kurtarma faaliyetleri sürdürülürken, diğer yandan polis teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız tarafından olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik kapsamlı ve titiz çalışmalar yürütülmektedir. Polisimizin yaptığı incelemeler, alınan ifadeler, yolcu bilgilerinin karşılaştırılması ve kişilere tek tek ulaşılarak yapılan teyitler sonucunda, olayın ilk anından itibaren farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler yeniden değerlendirilmiş ve en güncel veriler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, daha önce kurtarılan kişiler arasında değerlendirilen 2 kişinin, yapılan ayrıntılı inceleme ve teyitler neticesinde kayıp kişiler arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda güncel verileri kamuoyumuzla paylaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gemideki kişilerden 239'una sağ olarak ulaşıldığı belirten Üstel, '8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Kayıp durumda bulunan 20 kişimize yönelik arama kurtarma çalışmalarımız ise devam etmektedir' açıklamasını yaptı.

KKTC Başbakanı Üstel, tüm önceliklerinin kayıp 20 kişiye ulaşmak olduğunu kaydederek, 'Arama kurtarma ekiplerimiz denizden ve havadan çalışmalarını 7/24 esasıyla sürdürmektedir. Kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumdadır. Umudumuzu koruyor, ekiplerimizin yoğun çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Dualarımız kayıplarımızla, hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ve umutla güzel haber bekleyen aileleriyle birliktedir' dedi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

KKTC Başbakanlığı tarafından kazada yaşamını yitirenlerin kimlik bilgileri açıklandı. Hayatını kaybedenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer ve Nurcan Hilaloğlu olduğu kaydedildi.

KAYIPLARIN 18'İ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI

Kayıp olarak aranan 20 kişinin isimleri de açıklandı. Bu kişilerden 18'inin Türkiye Cumhuriyeti, 2'sinin ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi. Kayıp kişilerin isimleri şöyle; Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran, Elmas Demir ve KKTC vatandaşları İsmail Kurt ve Süleyman Erdoğan.