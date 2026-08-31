ABD, (DHA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' düzenlendiğini bildirdi.

İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait 'MQ-9' tipi İHA'yı düşürdük
İran: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait 'MQ-9' tipi İHA'yı düşürdük
İçeriği Görüntüle

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından ABD'nin Lark Adası'na yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme güçlerine karşı 'sınırlı bir saldırı' yürüttüğü kaydedilerek, 'Washington yönetimi bu saldırıyı 'sivil denizcileri, ticari gemileri ve küresel ticaretin serbest akışını korumak' için düzenledi' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA