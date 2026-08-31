Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi, mahkemeye çıkarıldı.

Girne'den dün Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek için hareket ettikten kısa süre sonra alabora olup batan, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de kayıp olarak arandığı gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Geminin bağlı olduğu şirketin yetkili direktörü, geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, makinist ile 5 mürettebat, adliyeye getirildi. Şüpheliler A.Ö., M.Ö., M.E., Z.Ö., M.G., S.E., G.G., V.H. ve R.İ., Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

DİĞER 7 KİŞİNİN DE MAHKEMEDE HAZIR EDİLMESİ KARARI

Hakim, hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin de polis tarafından saat 11.30'a kadar mahkemede hazır edilmesine karar vererek, duruşmaya ara verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeden görüntüler.