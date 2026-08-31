ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a yönelik ekonomik baskılar işe yaradı. İran nükleer silaha sahip olmayacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına Körfez bölgesindeki ülkelere misillemeleriyle karşılık vermesine 'kendisi dahil herkesin şaşırdığını' söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirten Trump, 'ABD'nin deniz ablukası ve İran'a yönelik ekonomik baskılar işe yaradı. İran çökmekte olan bir ülke' ifadelerini kullandı.