Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN 1969 Spor, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında konuk edeceği Vanspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-lacivertli ekip, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda konuk edeceği Vanspor FK maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından başladı. Artuklu ilçesindeki Hamzabeyli Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde bir araya gelen futbolcuların, üst üste gelen galibiyetler nedeniyle morallerinin yüksek olduğu görüldü. Isınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan idmanda futbolcular, daha sonra atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ilerleyen bölümünde top çalışmaları ve çift kale maç yapılırken, teknik heyet oyuncuların performansını yakından takip etti. Takımın kalecilerinin ise ayrı çalıştığı görüldü. Mardin 1969 Spor, karşılaşmanın hazırlıklarını cuma gününe kadar yapacağı idmanlarla sürdürecek. Mardin 1969 Spor, grupta 7 puanla 2'nci sırada, Vanspor FK ise 3 puanla 14'üncü sırada bulunuyor.

AHMET CİNGÖZ: İYİ BİR OYUNLA 3 PUANI ALACAĞIZ

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Ahmet Cingöz, Boluspor galibiyetinin ardından Vanspor maçının hazırlıklarına bugün itibarıyla başladıklarını ifade ederek, 'Zor bir maç olacağını biliyoruz. Van takımı gerçekten de iyi oyunculardan kurulu bir takım. Tanıdığımız birçok futbolcu kardeşimiz var. Son haftada 2-0 mağlubiyetten 3-2 galip geldiler. Nasıl bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Gerçekten iyi, keyif veren bir maç olacak diye düşünüyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıp Allah'ın izniyle kendi evimizde, seyircilerimizin önünde ilk kez oynayacağımız maçtan da 3 puanla ayrılmanın yollarına bakacağız. Müthiş bir mücadele, iyi bir oyunla inşallah 3 puanı alacağız. Taraftarlarımız ilerleyen haftalarda çok daha iyi bir takım, daha koordineli bir takım izleyecek. Şu anki durumdan da memnunum. Oyuncularımız gerçekten de çok karakterli. Ne istediğimizi çok iyi biliyorlar. Kendilerinin sahaya o arzuyu yansıtmaları bizleri mutlu ediyor. Hepsini alnından öpüyorum. İlerleyen haftalarda, az önce söylediğim gibi, daha iyi bir Mardinspor'u herkes izleyecek' dedi. (DHA)