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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya kulübü Farul'da forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu Albert Iustin Doicaru ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetim kurulu üyesi Murat Can Pehlivanoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Romanya Genç Milli Takımı formasını da giyen genç yetenek Doicaru, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

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