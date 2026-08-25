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ARCA Çorum FK, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına yapacağı antrenmanlarla devam edecek. (DHA)

Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürdü. Diğer futbolcular ise takım antrenmanında yer aldı. Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Alexandros Kyziridis de Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmana katıldı.

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından kulüp tesislerinde yeniden sahaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, antrenmana dinamik ısınma, eğlenceli oyun ve dar alan çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular, geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında 31 Ağustos'ta deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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