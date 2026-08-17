Ceren KÜP - Ulaşcan ÖZER / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA İnsani Yardım Günü kapsamında 5 kıtada ve 17'den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek olan 'İnsanlığın Sesi' küresel çağrı buluşmaları nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Dünyanın her yerinden bir ses verilsin istiyoruz. Gelin, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da tüm dünyaya birlikte en az bir cümle söyleyelim. Diyelim ki, insani yardımın önü açılsın. İsrail insani yardımın lütuf değil, hak olarak görülmesi gerektiğini öğrensin. Dünyada ki tüm kurum, kuruluşları ve tüm uluslararası örgütleri insani yardım koridorunun açılması noktasında gayrete çağırıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında, 5 kıtada ve 17'den fazla ülkede eş zamanlı olarak 'İnsanlığın Sesi' çağrısı yapılacak. Eyüpsultan Bahariye Mevlevihane'sinde düzenlenen toplantıya Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, ÖNDER Derneği Başkanı Abdullah Ceylan ve basın mensupları katıldı. 19 Ağustos'ta gerçekleştirilecek küresel çağrıda, Gazze'deki insani yardım ablukasına dikkat çekilerek insani yardımın bölgeye ulaştırılması için dünyaya çağrıda bulunulacağı belirtildi.

'BİR HAKTAN BAHSEDİYORUZ, LÜTUFTAN BAHSETMİYORUZ'

Programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Dünyanın bugüne kadarki tarihi içerisinde sivil insanların ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasına bugünkü kadar şahit olmadık. 19 Ağustos, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş Dünya İnsani Yardım Günü. Böyle bir günde şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum, bir haktan bahsediyoruz, lütuftan bahsetmiyoruz. Yani insanın barınma ihtiyacı, gıda ihtiyacı gibi, sağlık ihtiyacının giderilmesi noktasında bir haktan bahsediyoruz. Ama maalesef Gazze'de İsrail'in uyguladığı politikalar neticesinde on binlerce sivil insan hayatını kaybettiği gibi bugün, çocukların, hastaların, kadınların, ihtiyaç sahibi insanların gıdaya, ilaca, seruma ulaşamadıkları bir süreci yaşıyoruz. Bu, insanlık tarihinde görülmemiş bir insani ihtiyacın abluka haline getirilmesi ve önünün kesilmesi sürecidir' dedi.

'İSRAİL, GÜNLÜK ATEŞKES ANLAŞMASINI HER GÜN İHLAL ETMEKTEDİR'

Kabaktepe, 'İsrail, günlük ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etmektedir. 2025 yılında imzalanan ateşkes süreci, her gün 600 insani yardım TIR'ının Gazze sınırları içerisine insani yardım maksadıyla girmesini öngörmekteydi. Ancak bu ihlal edilmektedir. Maalesef hiçbir gün 600 TIR Gazze sınırları içerisine girmedi. Dolayısıyla bu ihlalin bir an evvel son bulmasını, 19 Ağustos Çarşamba günü Üsküdar Meydanı'nda saat 18.30'da İstanbul'dan insani yardım günü vesilesiyle insani yardım çığlığını hep beraber yükseltmek istiyoruz. Bu anlamda dünyada ki yaklaşık 17-18 kentte, 5 kıtada bu insani yardım çığlığı yükselecek. Her bir insanın, vicdani ve insani duyarlılığı olan herkesin bireysel de, birlikte de, toplu halinde de Çarşamba günü bu ablukayı, bu insani yardımın kesilmesini, insanların susuz, çocukların mamasız, hastaların serumsuz, ilaçsız bırakılma sürecini, anlaşmalara uyulmayışını, bu hakkı haykırmalarını buradan çağrıda bulunuyoruz' diye konuştu.

'İNSANİ YARDIM PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ'

Kabaktepe, 'Ateşkes anlaşmasındaki ilgili bir sürü maddeler var. Gazze'nin yönetiminden farklı uygulamalara kadar. Ama insani koridor bunun dışında. İnsani koridor oluşturulmalı ve bir an evvel dünya da ki uluslararası kurumlar ve kuruluşlar her gün en az 600 TIR'ın Gazze'ye girişini sağlamalı. Çocukların gözyaşını, annelerin hüzünlenmesini, insanların hastalıktan, ilaçsızlıktan ölmemesini temin etmek istiyoruz. Gelin hep beraber Çarşamba günü tüm dünyaya insanlığın sesi olalım. Diyelim ki, 600 TIR girsin. Yetmez ama en azından 600 TIR girsin. Gelin koridor oluşsun, bu tırların girmesi, bu tırların yardım tırlarının girmesi noktasındaki İsrail'in oluşturduğu suni, sahte engellerin tamamı hep beraber kaldırılsın diye haykırmak istiyoruz' dedi.

'HER BİRİMİZİN YAPACAĞI BİR ŞEY MUHAKKAK VAR'

Kabaktepe, 'İsrail'i ve dünyayı bu noktada duyarlılığı ve baskı oluşturacak atmosfer lazım. Atmosfer için her birimizin de bulunduğu yerden bir nefes vermesi lazım. Bu nefes bir kardeşimiz için twet atmaktır, öbür kardeşimiz için yazı yazmaktır, öbürü için bulunduğu kurumda, kuruluşta konuşmaktır, öbürünüz için Gazze'ye insani yardım noktasında gayret eden kurumlarımıza destek vermektir, öbürünüz için sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal, spor ortamlarında dile getirmektir. Yani her birimizin yapacağı bir şey muhakkak var. Hep birlikte büyük kalabalıklar halinde bir 19 Ağustos programı değil ama küçük kalabalıklar halinde her birimizin olduğu yerde, dünyanın her yerinde bir ses verilsin istiyoruz. Gelin, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30'da tüm dünyaya birlikte en az bir cümle söyleyelim. Diyelim ki, insani yardımın önü açılsın. İsrail insani yardımın lütuf değil, hak olarak görülmesi gerektiğini öğrensin. Dünyada ki tüm kurum, kuruluşları ve tüm uluslararası örgütleri insani yardım koridorunun açılması noktasında gayrete çağırıyoruz' ifadelerini kullandı. (DHA)