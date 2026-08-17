Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da, 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden 146 kişi, depremin yıl dönümünde anıldı. Depremde ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

17 Ağustos 1999 depreminde Avcılar'da hayatını kaybeden 146 kişi, depremin 27'nci yıl dönümünde anıldı. Marmara Caddesi'nde Atatürk Anıtı önünde saat 02.30'da anma yürüyüşü ile başlayan programa; Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, meclis üyeleri, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. 'Güçlendirilmiş Avcılar, Güvenli Yarınlar! Depremi unutma' yazılı pankartın taşındığı yürüyüş, Deprem Anıtı'na kadar devam etti. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve anıta karanfiller bırakıldı.

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, 'Deprem doğal bir afet ama açıkça şunu söylemek gerekir. Deprem nedeniyle bir binanın yıkılması, bir yurttaşın kaybedilmesi tamamen bir kamu yönetimi sorumluluğudur. Bu binaların yapılmasına izin verenler, bu binaların yapılması nedeniyle gerekli teknik şartları, kanunları çıkaran insanlar gerekli hassasiyeti gösterseler, eminim mi deprem bizim için can kaybıyla sonuçlanan bir felaket olmaktan çıkar' dedi.(DHA)