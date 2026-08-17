Canan İLARSLAN - Hadican EROL - Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de Harun H., yaklaşık 1 yıldır takıntılı olduğu öne sürülen kadının annesi Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Olaya müdahale etmeye çalışan engelli komşusunun da başına bardak fırlatarak yaralayan Harun H., tutuklandı. Saldırının öncesinde ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş., 'Bizi 1 senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayarda çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı' dedi.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan kadınlar ve çocuklar, bahçede çay içmek için bir araya geldi. Bu sırada, yaklaşık bir yıldır aynı apartmanda oturan Zeliha Ş.'nin kız kardeşine takıntılı olduğu öne sürülen Harun H., eline aldığı bıçakla bahçeye indi. Bahçede komşularıyla birlikte oturan kadınların yanına gelen şüpheli, Ünzile Ş.'yi bıçakladı. Harun H., olaya müdahale eden kanser hastası engelli bireye de bardak fırlatarak başından yaraladı. Karnından yaralanarak hastaneye kaldırılan Ünzile Ş., yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Başından yaralanan engelli bireyin ise yarasına dikiş atıldığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ KAMERADA

İddiaya göre saldırının ardından evine dönüp üzerini değiştiren şüpheli, yeniden dışarı çıkıp mahalle çıkışındaki bir noktada polis ekiplerini bekledi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından burada gözaltına alındı. Şüphelinin saldırı öncesinde binadan çıkışı ve saldırının ardından binaya girişi güvenlik kamerasına yansıdı. Binaya girerken çevredekilerin sorularını yanıtlayan şüphelinin soğukkanlı tavırları ve yaralı kadının sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ANNESİ KAPIMIZA GELİP, KIZINIZI KORUYUN ŞEKLİNDE BABAMI UYARDI'

Annesinin yaşadıklarını anlatan Zeliha Ş. 'Ben, kız kardeşim ve babam işteydik, sadece küçük kız kardeşim ve annem evdeydi. Saat 17.30 gibi kız kardeşim ve annem komşularıyla birlikte bahçede çay içmeye inmişler. Olay bu esnada gerçekleşiyor. Biz 4 yıldır binadayız. Sokaktan geçen bir insanı nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyorduk. Bu kişi, bizi bir senedir rahatsız ediyordu. Annesi bir gün kapımıza gelip, oğlunun takıntılı olduğunu, kız kardeşimin resmini bilgisayara çizdiğini söyleyerek, 'Kızınızı koruyun' şeklinde babamı uyardı. Babam daha sonrasında babasıyla konuştu. Oğlu da yanlarındaydı, ağlamış. Babası da demiş ki; 'Benim karım da oğlum da rahatsız, psikolojileri bozuk. Siz şikayet ederseniz, daha fazla takıntı haline getirir ve ceza almaz. Hasta olduğu için ben tedavi ettireceğim' dedi. Bu olayın üstüne annem bıçaklandı' ifadelerini kullandı.

'SİZİ MAHVEDECEĞİM, O MASANIN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ' ŞEKLİNDE MESAJ ATIYOR

Zeliha Ş. 'Olayın patlama noktası, bahçeyi sadece apartmanda biz ve komşularımız kullanıyor. Kalabalık olduğu için ön taraftaki masayı arkaya getirmek istemişler. Bunun üzerine şahsın annesi gruba bir mesaj atıyor, 'Masayı nasıl arkaya geçirirsiniz?' şeklinde. Komşumuz da, 'Kalabalık olduğumuz için geçirdik, işimiz bittiğinde geri öne alırız' diyor. Bu esnada kadının oğlu, yöneticiden gruba girmek için arıyor, gruba giriyor. 'Sizi mahvedeceğim, o masanın yerini değiştirmeyeceksiniz' şeklinde mesaj atıyor. Daha sonrasında 'Sizi mahvedeceğim' yazıyor. Bunu yönetici siliyor, sonrasında zaten eline bıçağı alıp bahçeye inip annemi bıçaklıyor. Olay buradan çıkıyor ama asıl hedef annem, çünkü bahçede 10'a yakın kadın vardı. Direkt annemin üstüne atlıyor. Aslında bir senedir kardeşimi rahatsız edip, kardeşime takıntılı olduğu için; bu olayda ayırıcı kişi olarak annemi görmüş ve anneni suçlu bulduğu için de bu olayın tetiklenmesiyle birlikte anneme saldırıyor. Bu olayda asıl hedef masa değil, tamamen bu bir bahane. Bir senedir kardeşimi, kafasına takıntılı hale getirdiği için asıl hedef annem, annemin üzerine atlıyor' diye konuştu.

'ENGELLİ KOMŞUMUZUN BAŞINA BARDAKLA VURUP YARALIYOR'

Zeliha Ş., 'Bu kişinin psikolojik sorunları olduğunu, hasta olduğunu söylüyorlar. 5 yıl öncesinde bir kıza takıntılık yapıp, nişanlısını bıçaklamış. Sonrasında bu sefer hedefi biz olduk ve tamamen bilerek güçsüz insanları, zarar verebileceği insanları seçiyor. O gün bahçede sadece çocuklar, hamile kadın ve sadece kadınlar vardı. Bir kişide engelli komşumuz vardı. Bu ağabeyimiz de kanser hastası olduğu için, ablasının yanında tedavisine devam ediyor. Bahçede tek erkek o var, zihinsel engelli, kanser bir hasta. O kişiyi de burada tek erkek gördüğü için annemi bıçaklayıp kalktıktan sonra ona da bardakla vurup başını yarıyor. Şu an başında 5 zımba, iki dikiş var diye biliyorum. Sadece bu durumdan masum insanlar yaralandı. Direkt onların olduğu bir saati hedef almış; bilerek kendisine zarar vermeyeceği, kendisinin zarar verebileceği, bunu planlı bir şekilde yaptı. Savcı dahi bu insanın bilinçli şekilde yaptığını hatırladığını, kriz anında olmadığını, çok soğukkanlı olduğunu bize söyledi' dedi.

'BU İNSAN DIŞARI ÇIKTIĞINDA DA DURMAYACAK'

Zeliha Ş. 'Tutuklu ama yargı önüne çıktığında ben hafif bir ceza, raporluysa eğer ya da değilse buna göre daha büyük bir ceza almasını istiyoruz. Çünkü 5 yıl önce bir başkasının nişanlısına, takıntı yaptığı bir kızın annesine, öbür gün takıntı yaptığı kıza, kardeşine, başka birisine zarar verebilir. Bu insan durmayacak, çıktığında tekrardan yeni bir kişiye takıntı yapıp yine çevresindeki bir insana rahatsızlık vermeye, yaralamaya devam edecek. Raporlu olduğunu bize ailesi söyledi. Raporlu olup olmadığının kesinliğini bilmiyoruz. Eğer raporluysa da bu kişi tamamen hatırlayarak, bilerek, düzenli aralıklarla bunun kısa süreli yaptırımı alıp çıkıp tekrar ediyor, tekrardan yapıyor' diye konuştu.

'BİR AY GEÇMESİNE RAĞMEN ANNEMİN ÇOK FAZLA AĞRILARI VAR'

Zeliha Ş., 'Annem karnından bıçaklandı. Bir hafta kadar hastanede yattık. Şu anki süreçte üstünden bir ay geçmesine rağmen annem sadece lavabo ihtiyacını karşılayabilecek halde, çok fazla ağrıları var. Annemi çünkü yere yatırıp, bıçaklayıp, yumruklayıp, yere vurduğu için her yeri darbedilmiş durumda. Annemin hala sağlık durumu devam ediyor, psikolojik olarak da biz nasıl bu süreci annemizle atlatacağız? Bu olayda aslında sadece annemi bıçakla yaralama değil, burada etrafta bulunan komşular, olaya şahit olan çocuklar ve etrafındaki diğer olaya şahit olmayan insanlar, hepimiz psikolojik olarak etkilendik, yaralandık' ifadelerini kullandı. (DHA)