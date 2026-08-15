ERZURUM, (DHA) - ALBAYRAK Grubu'nun 12 yıldır sürdürdüğü İslam Sanatları Sergileri'nin bu yılki teması Hâne, Ziraat Katılım'ın sponsorluğunda, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'a misafir oldu. Sergi, İlhanlı döneminden bugüne uzanan yedi asırlık bir sanat şaheseri olan Yakutiye Medresesi'nde açıldı.

Albayrak Grubu, Hâne sergisini bu kez Türkiye'nin kadim şehri Erzurum'a getirdi. Yurt içinde Şanlıurfa, Mersin, Trabzon, Bursa ve Konya'yı; yurt dışında Paris ve Madrid'i ziyaret eden sergi, yolculuğunun yeni durağında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum'la buluştu.

Ziraat Katılım'ın sponsoru olduğu Hâne İslam Sanatları Sergisi, 15 Ağustos Cumartesi günü Yakutiye Medresesi'nde sanatseverleri ağırladı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yaşayan Miras ve Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve hattat Saim Günay katıldı.

Albayrak Grubundan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

'Hâne'ye ev sahipliği yapan Yakutiye Medresesi, Türk-İslam taş işçiliğinin bir şaheseri olarak kabul ediliyor. Yedi asrı aşkın bir süredir Erzurum'un simgelerinden biri olan medrese, bugün Türk-İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak hizmet veriyor.

Bir İslam sanatları sergisinin, bir İslam sanatı eseri olan ve İslam eserlerine ev sahipliği yapan bir mekânda açılması da sanatseverler için anlamlı bir buluşma oldu. Hâne'nin böyle bir çatı altında yer alması; 'ev' temasını mekânın yedi asırlık ruhuyla aynı potada birleştirdi.

Erzurum; Selçuklu'dan İlhanlı'ya, Anadolu'nun kapılarını açan medeniyetlerin Türk-İslam sanatını taşa işlediği bir serhat şehri olarak önemli bir kültür havzası. Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Üç Kümbetler gibi şehrin dört bir yanına yayılan taş işçiliğiyle Erzurum; adeta açık bir Türk-İslam sanatı müzesi olarak sanatseverlerin ilgisini çekiyor. Hâne'nin bu köklü şehre gelmesi, sergiyi Erzurum'un asırlık sanat birikimiyle aynı dili konuşan bir misafir olarak değerlendirilmesine de vesile oldu.'

SERGİ ZİYARET BİLGİLERİ

Hâne İslam Sanatları Sergisi, 15 - 23 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Yakutiye Medresesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.