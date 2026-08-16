Vehbi DEMİR /İSTANBUL,(DHA)- BAŞAKŞEHİR'de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Hayat Namazla Güzeldir' programı kapsamında, 15 gün boyunca namaz eğitimi alan yüzlerce çocuk final etkinliğinde buluştu.

İstanbul'da kentin farklı ilçelerinde 15 gün boyunca namaz eğitimi alan yüzlerce çocuk, aileleriyle Başakşehir Merkez Camii'nde bir araya geldi. Buradan Başakşehir Millet Bahçesi'ne yürüyen çocuklar, etkinlik kapsamında ezan okuyup namaz kıldı. Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim'i tilavetiyle devam eden program kılınan namazın ardından sona erdi.

'ETKİNLİĞİMİZİN AMACI ÇOCUKLARIMIZA NAMAZI SEVDİRMEK'

Peygamber Sevdalıları Marmara Bölge Koordinatörü Mustafa Kızıl, 'Bugün burada Peygamber Sevdalıları Marmara Koordinatörlüğü olarak 'Hayat Namazla Güzeldir' etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliğimizin amacı çocuklarımıza namazı sevdirmek. Çocuklarımız, ağaç yaşken eğilir prensibiyle tek tek toplayıp onları eğip, Allah'u Teala'ya uygun bir kul olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Bugün burada bin tane öğrenci ile beraber bu programı gerçekleştiriyoruz. Aileler de var, ailelerde çocuklarını destekliyorlar. Gelecek nesil namaz olacak. Eğer namaz bir müminin hayatında varsa kesinlikle o mümin kurtuluşa ermiştir, hem dünyevi hem de uhrevi olarak. Namaz bizim olmazsa olmazımızdır' dedi. (DHA)